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Ekonomi ‘Yeni projelerin üretilmesi lazım’
Ekonomi

‘Yeni projelerin üretilmesi lazım’

8. Gayrimenkulde Liderler Zirvesi online olarak gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:12:00 -
‘Yeni projelerin üretilmesi lazım’

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Gayrimenkul sektöründe çok fazla büyüme motivasyonu şu anda eskisi kadar yok. Yeni projelerin üretilmesi lazım. Gerçek anlamda ihtiyaç var. Şu andaki arz temposuyla gidilirse bu ihtiyacı karşılamayabilir, bu otomatik olarak fiyatların yükselmesine sebep olacaktır” dedi.  İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise pandemi sürecinin konutun insan hayatındaki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Durbakayım, “Konutun sadece barınmak değil de yaşamının geçtiği bir mekan olduğunu çok daha iyi anladık. Bizim daire planlarında lüzumsuz olarak gördüğümüz konuların hayat kurtardığını, balkonlarda yaşamın devam ettiğini gördük. Evlerimizde işlerimize devam edebileceğimiz imkanlar yaratmamız gerektiğini gördük. Bundan sonraki projelerde bunlar göz önüne alınacak” diye konuştu. Nazmi Durbakayım, sektörün oyuncularının azimle devam etmeleri bu dönemin geçeceğini görüp yeni projeleri başlatmaları gerektiğini söyledi.

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