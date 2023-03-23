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Dünya Yeni Petrol Bakanı belli oldu
Dünya

Yeni Petrol Bakanı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 06:45:00 -
Yeni Petrol Bakanı belli oldu

Venezuela'da Petrol Bakanı Tareck El Aissami'nin Venezuela Petrol Şirketinden (PDVSA) istifa etmesinin ardından yeni petrol bakanı atandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan Pedro Rafael Tellechea, PDVSA'nın yeni Petrol Bakanı oldu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Tellechea ile bir araya gelen Maduro, Tellechea'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Tellechea da açıklamasında Maduro'ya teşekkür ederek, "Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaya devam etmek için tüm çabamla elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadesini kullandı.

Tellechea'nın bundan önce Venezuela Petrokimya Endüstrisinin (PEQUİVEN) Başkanı olarak görev yaptığı bildirildi.

El Aissami, PDVSA'ya yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle 21 Mart'ta görevi bıraktığını duyurmuştu.
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Twitter hesabından açıklamalarda bulunan El Aissami, yolsuzluk iddialarının aydınlatılmasına yardımcı olmak amacıyla görevi bıraktığını belirterek, "Bu sürece tam destek olmak ve eşlik etmek amacıyla Petrol Bakanı olarak istifamı sunmaya karar verdim." ifadesini kullanmıştı.

Devlet kanalı VTV'nin haberine göre, dün Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Polisi, Ulusal Kripto Varlıkları Müfettişliği (SUNACRİP) eski Başkanı Joselit Ramirez'in yanı sıra iki yargıç ve bir belediye başkanı PDVSA'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

PDVSA'ya yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişilerinin sayısının 19'a çıktığı dün bildirilmişti.

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