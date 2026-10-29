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Siyaset Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki
Siyaset

Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki

Yeniakit Publisher
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Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün kışkırtıcı paylaşımına AK Partili isimden sert tepki

Her dönem vesayetin yanında yer alan darbecilerin gözbebeği, kirli geçmişe sahip CHP/YP’liler milletin teveccühü ile seçilen iktidara parmak sallamaya devam ediyor.

Her dönem vesayetin yanında yer alan darbecilerin gözbebeği, kirli geçmişe sahip CHP/YP’liler milletin teveccühü ile seçilen iktidara parmak sallamaya devam ediyor.

Koltuk sevdasına kapılarak CHP’den ayrılan ve yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlusu Ekrem İmamoğlu’nun peşine takılarak ahkam kesen Yeni Parti Genel başkanı Özgür Özel ve aveneleri yine halkı kışkırtarak siyasette yer edinmeye çalışıyor. Özgür Özel’in Ögütlenme Koordinatörü olarak atadığı Yalçın Görgöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullandı. Tekrar bir masa çağrısı yapan Görgöz, “Ülkenin tüm muhalefeti, kitle örgütleri, sendikaları, odaları, tüm demokratları ve yurtseverleri bir araya gelmeli, bu ceberrut iktidardan (demokratik yollarla) kurtulmanın yolları bulunmalıdır” şeklinde kışkırtıcı söylemlere yer verdi. Diğer yandan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılan ayrıştırıcı paylaşıma ilişkin sert tepki gösterdi.

 

FİKİR VE PROJELER YARIŞMALI

​Siyasi mücadelenin kışkırtıcı söylemler yerine fikir ve projeler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirten Milletvekili Dr. Hasan Arslan açıklamasında,
​"Siyaset; kışkırtıcı söylemlerle milleti bölmek ve sokağa dökmek değil, fikir ve projelerle millete hizmet etmektir. Birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde pekiştirmemiz gereken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda böyle ayrıştırıcı bir paylaşımın yapılması son derece talihsiz ve uygusuzdur. %52 ile tecelli eden milli iradeyi yok sayan bu tür söylemler ne ülkemize ne de demokrasimize bir fayda sağlar. Kaldı ki birbiriyle bütünleşmiş, herkesin herkesi sokağa çıktığında tanıdığı ve kucaklaşabildiği Afyonkarahisar'da çatışmacı bir dil kullanmak yerine düzgün bir siyaset yapmanızı tavsiye ederim. Milletimizin meşru iradesine saygı duymak ve Cumhuriyetimizin ortak değerlerinde buluşmak en büyük görevimiz olmalı. Bizler, toplumun tamamını kucaklayan bir anlayışla ülkemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

​Öte yandan, toplumu kin ve nefret suçuna yönlendirmeye çalışan yeni bir siyasi partinin Yeni Partili Yalçın Görgöz'ün parti içinde örgütlenmeden sorumlu koordinatör olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Türkiye Tek Vatanım

CHP ve ondan kopan parçaları , ülkemizin huzuru ve refahı için , devletimizin gücünün artması için , kanlı coğrafyamızda caydırıcı ve uzlaştırıcı güce kavuşması için ne yapmıştır bu güne kadar? Eski CHP grup başkan vekili olan Engin Altay, 22 Aralık 2017 tarihinde Meclis’te yaptığı bir konuşmada, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim" diyerek “yıkıcı” siyaset anlayışlarını ne güzel özetlemiştir. Atatürk maskesi takarak yıllardır milletimizi kandırmaya devam ediyorlar.

Ahmet

Kınım kınım kınıyorum şoktayım hatta son kere bi daha kınıyorum
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