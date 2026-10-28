Milyonluk mülklere çöken “Tapu Çetesi”nin lideri yakalandı! Yıllar sonra gelen operasyon

İstanbul’da yıllar önce ortaya çıkarılan ve milyonlarca liralık gayrimenkulleri hedef alan suç örgütüne yönelik dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çetin Acar’ın izini buldu.

Polis ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda Acar’ın Şişli’de bulunduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Acar gözaltına alındı.

YAŞLI VE YALNIZ KİŞİLERİ HEDEF ALDILAR

Soruşturmalara yansıyan bilgilere göre çete, özellikle İstanbul’da yüksek maddi değere sahip taşınmazları bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef aldı.

Örgütün tehdit, şantaj, zorla alıkoyma ve sahte belgeler kullanarak mağdurların gayrimenkullerini ele geçirdiği belirlendi.

2000’li yılların ortalarında gündeme gelen çete, yalnızca gayrimenkul vurgunlarıyla değil, 3 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla da soruşturmalara konu oldu.

TARİHİ YALI DOSYASI ÇETENİN YÖNTEMİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Çetenin adının karıştığı en dikkat çekici olaylardan biri 2007 yılında İstanbul Beykoz Kanlıca’da yaşandı.

İddiaya göre tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen Vanda Ayaşlı Esen’in evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin’de zorla alıkonuldu. Polis operasyonuyla kurtarılan kişinin ardından Esen’in ölümü de şüpheli bulunarak incelemeye alındı.

Esen’in mezarı açılarak otopsi gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde ölümünün bakımsızlık nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

KASALARDAKİ DEĞERLİ EŞYALAR DA YAĞMALANDI

Yürütülen soruşturma, olayın boyutunun yalnızca tarihi yalıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Esen’in banka kasalarındaki değerli eşyaları, ziynetleri ve araçlarının yağmalandığı; milyonluk tarihi yalının ise sahte vekâletname kullanılarak Çetin Acar’a devredildiği ve ardından başka bir kişiye satıldığı belirlendi.

Dosyada ortaya çıkarılan bu yöntem, çetenin yüksek değerli gayrimenkulleri ele geçirmek için kurduğu düzeni de gözler önüne serdi.

MÜEBBET VE 10 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Yıllar sonra gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Çetin Acar’ın hakkında müebbet hapis ve ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Şişli’de gözaltına alınan Acar’ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmesine yönelik adli süreç başlatıldı.