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Gündem Rusya’dan Avrupa’ya müzakere resti: “Bilet alıp izleyebilirler ama masada yerleri yok”
Gündem

Rusya’dan Avrupa’ya müzakere resti: “Bilet alıp izleyebilirler ama masada yerleri yok”

Yeniakit Publisher
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Rusya’dan Avrupa’ya müzakere resti: "Bilet alıp izleyebilirler ama masada yerleri yok"

Ukrayna krizinin çözümü için kurulması planlanan Rusya-ABD-Ukrayna üçlü müzakere masasında Avrupa’ya yer yok. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Avrupalı ülkelerin görüşmelere katılmasının öngörülmediğini açıklarken kullandığı sözlerle dikkat çekti: “Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor.”

Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken Moskova’dan Avrupa ülkelerine dikkat çeken bir mesaj geldi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rus haber portalı Vesti’ye yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de gerçekleştirilmesi planlanan Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Uşakov, görüşmelerin tarihinin henüz kesin olarak açıklanmadığını belirterek, “Tarihi henüz açıklamadık” dedi.

AVRUPA’YA KAPIYI KAPATTILAR

Uşakov’a Avrupalı ülkelerin Ukrayna müzakerelerine katılıp katılmayacağı da soruldu.

Kremlin danışmanı, kurulması planlanan masanın üçlü formatta olacağını açıkça ortaya koyarak Avrupa ülkelerinin görüşmelerde bulunmasının öngörülmediğini belirtti.

Uşakov, “Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla üçlü formattaki müzakereler söz konusu. Avrupalıların katılımı öngörülmüyor” ifadelerini kullandı.

“BİLET ALIP GİDEBİLİRLER”

Uşakov'un açıklamasının en dikkat çekici bölümü ise Avrupa ülkelerine yönelik sözleri oldu.

Avrupalıların Abu Dabi’ye gitmelerinin önünde bir engel bulunmadığını ima eden Uşakov, ancak müzakere masasında kendilerine sandalye ayrılmayacağını oldukça sert ifadelerle anlattı:

“Bilet alırlarsa oraya gidebilirler ama kimse onları müzakere masasına davet etmeyi düşünmüyor.”

Bu açıklamayla Moskova, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik kurulması planlanan yeni diplomasi masasının Rusya-ABD-Ukrayna ekseninde şekillenmesini istediğini bir kez daha ortaya koydu.

PUTİN'İN AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞMESİNDE ELE ALINMADI

Uşakov ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin de bilgi verdi.

Avrupa’nın üçlü müzakere formatına dahil edilmesi meselesinin söz konusu telefon görüşmelerinde gündeme gelmediğini aktardı.

GÖZLER 4 KASIM SONRASINDA

Uşakov, 25 Ekim’de yaptığı açıklamada Moskova’nın Ukrayna konusunda Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmeleri 4 Kasım’dan sonra yeniden başlatmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Abu Dabi’de yapılması planlanan görüşmelerin kesin tarihi henüz açıklanmazken, Kremlin’den gelen son mesaj Avrupa’nın kurulacak masanın dışında tutulacağını ortaya koydu.

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