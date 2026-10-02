Müslümanlara hayırlı olsun! Mustafa Karahasanoğlu Külliyesi dualarla açıldı

Hak ve hakikate adadığı ömrünü İslam davasını medya sahasında yüceltmek için mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu adına inşa edilen külliye, bugün kapılarını Müslümanlara açtı. Karahasanoğlu ailesince Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde inşa edilen ve merhum İcra Kurulu Başkanımızın isminin verildiği “Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu, bugün eda edilen Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı.

AÇILIŞA YOĞUN KATILIM

Mahalle sakinleri ve çevredeki çalışanlar için önemli bir ibadet mekânı olacak caminin açılış programı saat 12:00’de, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışa Eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, Eski Rize Eski Milletvekili Şevki Yılmaz, Arnavutköy kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Müftüsü Ümit Kartal, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Medya yöneticileri ve çalışanları, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin yakın dostları, çeşitli STK temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Arnavutköy İlçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde, Selçuklu mimarisine uygun inşa edilen cami, 700 kişilik cemaat kapasitesine sahip bulunuyor. Toplamda 2 bin 950 metrekare alan üzerinde inşa edilen külliyede, sabah ve öğlen sonrası eğitimi veren 4- 6 yaş çocuklar için Kur’an kursu ile gençlerin eğitimi ve gelişimi için tasarlanan gençlik merkezi bulunuyor. Ana ibadet mekânının yanı sıra şadırvan, mahfil ve gerekli müştemilatları da barındıran Mustafa Karahasanoğlu Camii ve Kur’an Kursu’nun bölgedeki vatandaşların manevi hayatına katkı sunacağı, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceği vurgulanıyor.

MUSTAFA BEY’İN MİRASINI AİLESİ YAŞATIYOR

Şevki Yılmaz açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Muhterem hazırun, değerli kardeşlerim,

Böyle güzel bir müesseseyi açmaya; kaymakamımızla, belediye başkanımızla, eskimez bakanımızla ve halkla bizi bir araya toplamayı vesile kılan yaratıcımız, yaşatıcımız, yöneticimiz Allah'ımıza hamd; eşsiz önderimiz, izinden gitmekle şeref duyduğumuz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize, bütün peygamber efendilerimize, hepinize salat ve selam olsun. Allah hepinizden razı olsun.

Müslümanları birliğe, kardeşliğe, vatan sevgisine, yaşama gayesine çağıran İslam'ın bir okulunun, bir medresesinin ve hepimizi toplayan caminin açılışında bulunmaktayız.

Rahmetli Mustafa Karasungur abimle çok eski hukukumuz var. İhtilalde yılmadı, birlikteydik; o günlerden beri beraberlik. Cenab-ı Hak onu güzel hizmetlerinden sonra takdiriyle huzuruna çağırdı. Şimdi varisleri güzel bir davranışla onun ruhunu şad etmek için bir mescit inşa ettiler.

‘Men benâ mesciden benallâhu lehu kasran fil cenneh.’ Cenab-ı Hak bu müjdeye nail kılsın. Kim bir mescit inşa ederse Allah da ona bir köşk cennette lütfeder buyuruyor.

Camiler takva üzerine olursa Allah'ın mescididir. Kur'an-ı Kerim'de iki mescit tarif eder Allah. Biri Mescid-i Dırar'dır; tefrikaya, bölücülüğe çağıran, dini gaye yerine ticarete, siyasete vasıta kılan mescitler. Müslümanları birbirine düşürmeyi üstlenen bu mescitler yüce kitabımızda Mescid-i Dırar olarak zikrediliyor. Ve Sevgili Peygamberimize böyle bir mescit yapan o devrin Yahudi ve münafıklarının davetine iştirak isteneceği zaman Allah, "O mescide gitme, o mescitte namaz kılma" buyurdular ve o mescidi yıktırdılar.

Allah'ın kabul ettiği mescit... "Ve ennel mesâcide lillâhi" Bütün mescitler Allah'a aittir. "Felâ ted'û maallâhi ehadâ" Allah'tan başkasını orada çağırmayın. Allah'ın ilkelerinin anlatıldığı; Allah'a çağrılan, birliğe çağrılan, kardeşliğe çağrılan, devletin ve huzurun güçlenmesine çağrılan mescitler Kur'an'ın ifadesiyle takva mescididir.

Bugün inşallah Mustafa Karasungur Camimizi bir takva mescidi olarak açıyoruz. Böyle günleri biz hasretle çekiyorduk. Rahmetli Erbakan Hocam "Devlet millet kaynaşması olursa güçlü Türkiye olur" diyordu. Bugün devlet millet kaynaşmasını bir kere daha gösterdi. Rabbime hamdolsun. Hayırlı olsun. Mustafa Karasungur abimizin ruhu şad olsun, makamı cennet olsun. Rabbim sevenleriyle beraber cennette birlikte haşreylesin. Allah'a emanet olun ve selamünaleyküm ve rahmetullah..."