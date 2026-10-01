Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan gece yarısı açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
"Bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalı"
Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.
Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz"