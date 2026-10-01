  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’yi ters köşe eden taktik! Hamaney’in oğlu gizli gizli gitmiş YP’li Gizem Özcan fena yakalandı! Sen fonu bırak bahisçi kocana bak! Başkan Erdoğan’dan fitne odaklarına tokat gibi cevap: Çakallara inat dimdik ayaktayız NATO Genel Sekreteri Rutte'den uyarı: Müttefikler Rusya'ya karşı tetikte olsun! Özel: ‘Arınma’ diyenler, kendilerine dokunulunca makas değiştiriyor Kılıçdaroğlu’nun yaptığı ikiyüzlülüğün dik alası! Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin nükleer enerji hedefi belli oldu! 2050’de 20 bin megavat kapasite 4 yaşındaki kızın ölümüne sebep oldu! Alman uzmana cinayetten 13,5 yıl hapis cezası Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara operasyon! Ahlaksızlık ve kaos yayınlarına 10 gözaltı CHP ve Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken tavır! DEM Parti ve İYİ Parti ayağa kalktı TBMM'de yeni yasama yılı oturumunda rezalet: Başkan Erdoğan kürsüye çıktı! YP salonu terk etti
Gündem Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki
Gündem

Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Medine'ye alçak saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Husilerin, Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan gece yarısı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Husilerin, Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevi’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

 

 

"Bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalı"

Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır.

Suudi Arabistan’a olan güçlü desteğimizi yineliyor, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguluyoruz" 

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi
Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Gündem

Mekke İttifakı harekete geçti! Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan kritik Riyad zirvesi

Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi
Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi

Dünya

Suudi Arabistan’ın Cazan bölgesinde acil durum alarmı sona erdi

Suudi Arabistan'dan önemli çağrı
Suudi Arabistan'dan önemli çağrı

Dünya

Suudi Arabistan'dan önemli çağrı

Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap
Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap

Gündem

Türkiye, Suudi Arabistan'la birlikte Husilere karşı savaşmalı mı? Saadet Partisi lideri Arıkan'dan çok net cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23