Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce, partisindeki tek CHP’liyi açıkladı

CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'nin yakın çevresine, "Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım" dediğini öne sürdü. Selvi, İnce'nin uzmanlardan oluşan bir kadroyla yol alacağını yazdı.

Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası partiden umudunu kesen Muharrem İnce, kendisi ile yol yürüyecek olan isimler belirleyerek yeni partiyi kuracak. İnce'nin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü, partiyle igili son kulisleri köşesinden aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki işaretler artıyor. İnce, kuracağı partide görmek istediği isimlere teklif götürmeye başladı. Yakın çevresine de 'Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım' demiş. 'Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak' diyormuş. Partinin isminde de 'cumhuriyet' ismi yer alacakmış." diye yazdı.

Selvi, "Bu durumda CHP’nin İnce’yle temas kurması beklenmez mi? Çünkü kurulacak olan yeni parti en çok CHP’yi etkileyecek. İnce’nin kurmaylarına sordum. Şu ana kadar CHP yönetiminden kimse irtibat kurmamış. 'Parti kuruyormuşsun. Gel konuşalım. CHP bölünmesin' diyen çıkmamış. CHP yönetiminin bir kısmı 'Muharrem İnce CHP’den ayrılıp yeni parti kuramaz' diyormuş. Muharrem İnce de yakın çevresine, 'Kararlıyım. Partimi kuruyorum' diye konuşuyormuş." ifadesini kullandı.

CHP’de iki eğilim baş gösterdi

Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin, eski CHP’liler ya da eski siyasetçiler yerine daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimlerle görüşmeler yaptığı söyleniyor. İnce’nin alanında uzman isimlerden oluşan bir parti kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Muharrem İnce’nin parti kuracağının ortaya çıkmasından sonra CHP’de iki eğilim dikkati çekiyor. Bir kısmı, “Oh, kurtulduk” diyormuş. Bir kısmı ise “Eyvah, çok zarar göreceğiz” düşüncesindeymiş.