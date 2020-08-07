  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce, partisindeki tek CHP’liyi açıkladı

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu konuşulan Muharrem İnce’nin yakın çevresine, "Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım" dediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:48:00 -
Yeni parti hazırlığındaki Muharrem İnce, partisindeki tek CHP’liyi açıkladı

CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçmiş dönem cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İnce'nin yakın çevresine, "Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım" dediğini öne sürdü. Selvi, İnce'nin uzmanlardan oluşan bir kadroyla yol alacağını yazdı.

Muharrem İnce, yeni parti için kolları sıvadı. CHP'nin 37.Olağan Kurultayı sonrası partiden umudunu kesen Muharrem İnce, kendisi ile yol yürüyecek olan isimler belirleyerek yeni partiyi kuracak.  İnce'nin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü, partiyle igili son kulisleri köşesinden aktaran Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İnce’nin CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağı yönündeki işaretler artıyor. İnce, kuracağı partide görmek istediği isimlere teklif götürmeye başladı. Yakın çevresine de 'Yeni partide eski CHP’li bir tek ben olacağım' demiş. 'Cumhuriyetçileri bir çatı altında toplayacak bir parti olacak' diyormuş. Partinin isminde de 'cumhuriyet' ismi yer alacakmış." diye yazdı. 

Selvi, "Bu durumda CHP’nin İnce’yle temas kurması beklenmez mi? Çünkü kurulacak olan yeni parti en çok CHP’yi etkileyecek. İnce’nin kurmaylarına sordum. Şu ana kadar CHP yönetiminden kimse irtibat kurmamış. 'Parti kuruyormuşsun. Gel konuşalım. CHP bölünmesin' diyen çıkmamış. CHP yönetiminin bir kısmı 'Muharrem İnce CHP’den ayrılıp yeni parti kuramaz' diyormuş. Muharrem İnce de yakın çevresine, 'Kararlıyım. Partimi kuruyorum' diye konuşuyormuş." ifadesini kullandı. 

CHP’de iki eğilim baş gösterdi

Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan Muharrem İnce’nin, eski CHP’liler ya da eski siyasetçiler yerine daha önce siyasete girmemiş olan uzman isimlerle görüşmeler yaptığı söyleniyor. İnce’nin alanında uzman isimlerden oluşan bir parti kurmaya çalıştığı ifade ediliyor. Muharrem İnce’nin parti kuracağının ortaya çıkmasından sonra CHP’de iki eğilim dikkati çekiyor. Bir kısmı, “Oh, kurtulduk” diyormuş. Bir kısmı ise “Eyvah, çok zarar göreceğiz” düşüncesindeymiş.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

davut doğrucu

boş ver muharrem ince yi memleket iflas ediyor döviz aldı başını gidiyor .iyice fakirleştik .işsizlik tavan yapmış.ekonomi çökmüş siz muharrem ince den bahsediyorsunuz
  • Yanıtla

Dumanlı

Aklı sıra cumhurbaşkanlığı başkanlığı hükümet sistemi kadrolarını oluşturuyor.2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüze kırk oyu kendi oyu sayıyor.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...
Gündem

Deprem beklenen ili açıkladı: Her an...

Jeoloji Mühendisleri Odası Kahramanmaraş İl Temsilcisi Mehmet Kuruçay, Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Kahramanmaraş’ın, Sivrice ve..
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz k..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı