Futbol dünyanın her yerinde büyük ilgi gören spor dallarından biri durumunda. Futbolun en önemli kurallarından biri de ofsayttır. Peki, ofsayt kuralı mı değişecek?

Yeni ofsayt kuralı ne? Yeni ofsayt sistemi ne zaman uygulanacak?

Pek çok futbolsever, ofsayt kuralının değişip değişmediğini merak ediyor. Kurala yönelik bir değişiklik bulunmuyor. Ofsayt sistemi, maçlar sırasında futbolcuların ofsaytta olup olmadığını tespit ediyor.

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.