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Teknoloji Yeni nesil ‘transformer robot’ görücüye çıktı
Teknoloji

Yeni nesil ‘transformer robot’ görücüye çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 11:45:00 -
Yeni nesil ‘transformer robot’ görücüye çıktı

Şantiyelerde ve afet bölgelerinde çalışmak üzere tasarlanan ve şekil değiştirebilen (transformer) yeni nesil dev robotlar Japonya’da tanıtıldı.

“Archax” olarak adlandırılan robotlar, dört tekerlekli bacakları üzerinde bir adamın neredeyse üç katına kadar büyüyebiliyor. Tokyo’daki Tsubame Industries tarafından tasarlanan makineler, her duruma uyacak kabiliyette farklı şekillere de dönüşebiliyor.

Firmanın tanıttığı 4,5 metre yüksekliğindeki 3,5 tonluk Archax robotu, pille çalışıyor. Yanında bulunan bir çift kavrama kolu, makinenin içine oturan bir insan tarafından kontrol ediliyor. Bu robotlarda ayrıca sağa sola hareket edebilen kafa, bel, omuzlar, bilekler ve parmaklar da bulunuyor.

Adını kuş dinozor archaeopteryx’ten alan Archax, üniversitede robotik el tasarımları okuyan 25 yaşındaki Tsubame Başkanı Yoshida Ryo’nun buluşu.


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