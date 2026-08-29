Milli gururumuz ASELSAN üretti: Açık kalp ameliyatında yerli makine devrimi

Prof. Dr. Öztürk, yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde yetişen mühendislik gücünün sağlık sektörüne aktarılmasıyla geliştirilen yerli kalp akciğer makinesinin klinik kullanımdaki başarısının, yerli sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Öztürk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde cihazın ilk kez 24 Haziran'da açık kalp ameliyatında kullanıldığını, bugüne kadar hastanede LIFELINE HLM ile 12 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ise ilk operasyonun 19 Ağustos'ta yapıldığını dile getiren Öztürk, burada da cihazla 3 açık kalp ameliyatının başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Farklı merkezlerde gerçekleştirilen operasyonların yerli cihazın klinik uygulamadaki kullanım alanının genişletilmesi açısından önem taşıdığına işaret eden Öztürk, "Milli gururumuz ASELSAN üretimi yerli kalp akciğer makinemiz LIFELINE HLM, ülkemizde toplam 15 açık kalp ameliyatında kullanılmış ve tüm operasyonları sıfır hata ve tam bir başarıyla tamamlayarak klinik güvenilirliğini ispatlamıştır." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIMIZA KATKI SUNMAKTAN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ"

Öztürk, projenin klinik liderliği ve tıbbi direktörlüğünün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) ve Bilkent Şehir Hastanesinde görev yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ümit Kervan tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Cihazın laboratuvar ortamındaki ilk sıvı ve kan çalışmalarının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi laboratuvarlarında gerçekleştirildiğini aktaran Öztürk, preklinik testlerin ise TÜSEB ile İstanbul İDEA Hayvan Laboratuvarlarında başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hastanemizde başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar göstermiştir ki Türk mühendislerinin zekası ve Türk hekimlerinin üstün mahareti birleştiğinde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ailesi olarak, bu tarihi teknolojik dönüşümün klinik öncülüğünü yapmaktan ve insanımıza şifa dağıtırken milli bağımsızlığımıza katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz."