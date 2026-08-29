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Gündem Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı
Gündem

Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı

Yeniakit Publisher
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Onlarca ekip ve araç sevk edildi Turistik ilçe Kaş’ta yangın alarmı

Muğla’da başlayan orman yangını Antalya’ya sıçradı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesineki ormanlık alana sıçradı. Yangına 6 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 80 personel müdahale ediyor.

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." bilgisi verildi.

 

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