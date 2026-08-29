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Spor Galatasaray, Leao’yu açıkladı
Spor

Galatasaray, Leao’yu açıkladı

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Galatasaray, Leao’yu açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray, Rafael Leao transferi için Milan ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Milan'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, Leao'nun transferi için İtalyan ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Portekizli yıldızın bugün saat 15.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

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