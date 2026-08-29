Yutunca değil, burundan girince tehlike başlıyor! Serinlemek için suya girdi yoğun bakımlık oldu

Kuzey Carolina’da kimliği açıklanmayan bir genç, halk arasında “beyin yiyen amip” olarak bilinen Naegleria fowleri nedeniyle tedavi altına alındı. Yetkililer, amibin göl, nehir ve gölet gibi sıcak tatlı sularda bulunabildiğini, asıl tehlikenin ise suyun burundan beyne ulaşmasıyla başladığını açıkladı.

Sıcak sularda çoğalıyor

Naegleria fowleri, özellikle sıcak havalarda ısınan tatlı sularda görülebiliyor. Göletler, göller ve nehirler bu amibin bulunabileceği alanlar arasında gösteriliyor. Yetkililer, Kuzey Carolina’daki gencin amibi nereden kaptığını belirlemek için incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Suyu yutmak hastalık yapmıyor

Uzmanların en çok vurguladığı nokta, amibin su yutulduğunda hastalığa neden olmaması. Tehlike, amip bulunan suyun burundan içeri girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu durum özellikle suya atlama, dalış, su kayağı ve benzeri aktiviteler sırasında yaşanabiliyor. Amip burundan beyne ulaştığında çok ağır bir enfeksiyona yol açabiliyor.

Belirtiler başlayınca hızla ilerliyor

Hastalığın ilk belirtileri arasında şiddetli baş ağrısı, ateş, bulantı ve kusma bulunuyor. Daha sonra ense sertliği, nöbet ve koma gibi ağır belirtiler gelişebiliyor. Yetkililer, belirtiler başladıktan sonra hastalığın çok hızlı ilerlediğini ve çoğu vakada birkaç gün içinde ölümle sonuçlanabildiğini ifade etti.