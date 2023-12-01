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Ekonomi Yeni nesil mühendisler aranıyor!
Ekonomi

Yeni nesil mühendisler aranıyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 13:50:55 - 2023-12-01 13:50:54
Yeni nesil mühendisler aranıyor!

İş dünyasında; bilişim teknolojileri, yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda artık mühendislik mezunu gençlere daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Gençlerin kariyer platformu Youthall; otomasyon ve yapay zeka ile her gün evrim geçiren mühendislik alanında sektörün en etkileşimli zirvesi olan “Engineering Career Summit”i 5’inci kez düzenlemeye hazırlanıyor.5-6-7 Aralık'ta online, 8 Aralık'ta ise Kolektif House Maslak'ta fiziksel olarak gerçekleştirecek zirvede, sektörlerinin lideri 40 firmadan 50’nin üzerinde konuşmacı gençlerle bir araya gelecek.

İş dünyasındaki iş tanımı

İş dünyasında; bilişim teknolojileri, yapay zeka, veri bilimi ve siber güvenlik gibi alanlarda artık mühendislik mezunu gençlere daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Youthall Kurucu Ortağı ve CEO’su Emre Aykan; “Mühendislik alanındaki yetenekler iş dünyasındaki taleplerle uyum içerisinde. Özellikle otomasyon, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi alanlarda uzmanlaşmış mühendisler büyük bir değer taşıyor. Teknik bilgiye ek olarak, problem çözme yetenekleri, iletişim becerileri ve takım çalışması da önemli hale gelmiş durumda” diye konuştu.

4 Aralık’ta sona eriyor

Üniversitelerin endüstri, bilgisayar, elektrik-elektronik, yazılım, makine, kimya gibi mühendislik bölümlerinde okuyan lisans & yüksek lisans öğrencileri ile yeni mezunların başvurabileceği Engineering Career Summit’e youthall.com web sitesi üzerinden 4 Aralık tarihine kadar kayıt yapılabilecek.

Zirveye her sene katılımın katlanarak arttığına dikkat çeken Aykan, “Her sene ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz Engineering Career Summit gençler tarafından yoğun bir talep görüyor. Gençler; mühendislik alanında öncü şirketlerin mühendislik yöneticileri ile bir araya gelerek mühendislik kariyerleri hakkında şirketlerden detaylı bilgiler alabiliyor." dedi.

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