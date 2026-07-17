‘Bu gerizekalılığa sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden’ Haluk’un cilacıları Cüneyt Özdemir’i çıldırttı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında zimmet ve yolsuzluktan tutuklanan Haluk Levent’i hala savunmaya çalışanlar Cüneyt Özdemir’i adeta çıldırttı.

‘KARŞIMIZDA DEPREMZEDELERİN PARALARINI YEMİŞ ADAMLAR VAR’

Gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube yayınında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede: “Karşımızda kumar kurbanı, kumara teslim olmuş adamlar değil, karşımızda depremzedelerin paralarını yemiş adamlar var. Bunlarla da empati yapmayalım kardeşim yani. Bunlarla bizim bir empatimiz olmasın yani. ‘A bunlar da kumar kurbanı’ demeyelim. Çünkü sen diyorsun insanlar da diyor. Depremzedelerin, kumbarasını açıp vermiş çocuğun parasını kumarda yemiş adamlardan bahsediyoruz ya. Adama gelmiş 4 milyar lira. Yetmiyor arkadaş 4 milyar. Daha çarpıyor. İş adamını çarpıyor, onu çarpıyor bunu çarpıyor. Amerika’da bile bir sürü adamı arıyor bunlar. Bunu bir de gözümüze soka soka yaptılar. Gizli kapaklı şeyler değil yani. Televizyonlarda yaptılar. Canlı yayında yaptılar. Sosyal medyada yaptılar. ‘Bana güvenmeyin yarın öbür gün ne yapacağım belli olmaz’ dediler ya. Dün bakıyorum ‘Aslında bu Haluk Levent öyle bir insan değilmiş de AK Parti’nin bir oyunuymuş’ falan. Lan bi git. Bazen tutamıyorum kendimi ya. Bu gerizekalılık üzerine artık bir sinkaflı bir şeyi çakmak geliyor içimden! Gerçekten kafayı yememek elde değil yani” derken, küfretmemek için kendisini zor tuttuğu gözlendi.