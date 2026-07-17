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Dünya İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu!
Dünya

İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu!

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İran ABD’nin radar sistemlerini vurdu!

İran Devrim Muhafızları, Umman'da konuşlu ABD radar sistemlerini imha ettiklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, Umman'da konuşlu ABD radar sistemlerini imha ettiklerini duyurdu.

Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamaya göre Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen harekatın 13. dalgasında Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarı ile Umman'ın Ganem bölgesinde konuşlu ABD hava kontrol radarının hedef alınarak imha edildi.

Söz konusu bu operasyonun Huzistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Sistan-Beluçistan bölgelerinin halkına ithaf edildiği, Hürmüz Boğazı'ndaki kontrolün kararlılıkla sürdürüleceği ve misilleme eylemlerine devam edileceği vurgulandı.

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