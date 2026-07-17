Yeni transferler tanıtıldı: Fenerbahçe'de imza şov

Programda ilk olarak konuşan Cihan Kamer, futbol A takımı planlanması ve transfer süreçlerine dair bilgilendirmede bulundu. Yeni sezonu açtıklarını belirten Kamer, "Kamp çalışmalarını tamamladık. Ayın 21’inde önemli maçımız var. Bugün itibarıyla takımımız çalışmalara başlayacak. Türkiye’nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe’de. Bu süreç boyunca teknik kadromuz, eksik olduğumuz noktalarda takviye gereken noktalarda bu eksiklerimizi bildirdiler. Biz de yönetim olarak dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat Muriqi ile başlayan transfer sürecimizi Nathan Ake ile devam ettirdik, Greenwood ile neticelendirdik. Greenwood noktasında çok gitgeller yaşadık. Taraftarımızı çok beklettik. Doğru transfer, yıldız transfer 1-2 günde yapılmıyor. Çok ciddi rakiplerle mücadele ettik. 45 yıldır çalışıyorum, 45 yıldır bu kadar sorumlu, sıkıntılı süreç yaşamadım. 30 milyon taraftarımızın beklentisi, böyle değerli oyuncuları aramıza katmakta, transferin gerçekleşmesinde iki tane çok önemli değer vardı; birincisi başkanımız Aziz yıldırım, diğeri Greenwood’un kendisi. Yönetimdeki arkadaşlar çok çaba sarf ediyor. Beni en çok üzen bu süreçte, bizi zorlayan noktalara geldi. Spekülasyonlar çok arttı. 50 milyon, 60 milyon Euro'lar havada uçuştu. Son gün bu paraları ödeyen kulüpler de oldu. Başkanımız ‘24 saat içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz’ dedi. İkincisi, ‘serbest kalma bedeli ne kadar, 50 milyon serbest kalma maddesini veriyoruz’ dedi. Aziz Yıldırım olmasa bu transfer olmazdı. Greenwood’a çok teşekkür ediyorum. ‘Ya Fenerbahçe ya Marsilya’ dedi, hiç dönmedi. Elinde çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış kontratlar vardı. Ake de çok yardımcı oldu. O da Fenerbahçe’de oynamayı arzu etti. 1-2 pozisyon için ilave yapılabilir. Taraftarlarımızdan 90 dakika destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek tezahürat istemiyoruz. Tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Şampiyonlar Ligi’ne kalmak" ifadelerini kullandı.