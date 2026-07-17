Detay tam bomba... "Pinç Oğuzhan"ın 'baraj patladı' videosuna beğeni yağdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
MASAK radarına yakalanan Oğuzhan Uğur isimli CHP yandaşı sosyal medya ünlüsü, kısa süre öncesine kadar devlete kafa tutuyordu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde "Baraj patladı" yalanıyla enkaz altındaki depremzedelere yardım ulaşmasını engelleyen Uğur, devletin ne demek olduğunu öğrenince yıllardır süregelen kabadayı ağzını bırakıp "pişmanım" edebiyatına başladı. Ancak Uğur, sahibi olduğu Babala TV'nin hesaplarındaki anormal para trafiği nedeniyle gözaltına alındı. Uğur lüks evinden gözaltına alınıp devletin ne demek olduğunu öğrendiği sırada, sosyal medyada dolaşıma giren bir yapay zeka videosuna beğeni yağdı.
Yapay zeka teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve deprem döneminde yapılan paylaşım sonrası büyük tartışmalara neden olan video, gözaltı haberlerinin ardından kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Birçok sosyal medya platformunda yeniden paylaşılan görüntüler, gündemin en çok konuşulan içerikleri arasında yer aldı.
Videonun yeniden yayılmasıyla birlikte kullanıcılar, deprem döneminde yaşanan bilgi kirliliğini ve sosyal medyada doğrulanmamış içeriklerin oluşturduğu etkileri yeniden tartışmaya başladı.
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki barajların çatladığı yönündeki paylaşımları sonrası bölgede paniğe neden olduğu, bazı vatandaşların kurtarma çalışmalarını bırakarak güvenli bölgelere gitmeye çalıştığı ve bu nedenle çok sayıda kişinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
Videodaki peruk detayı ise en çok konuşulan görüntü oldu.
Oğuzhan Uğur, "Pinç" isimli YouTube videolarıyla, kemalizm propagandası yapıp Müslüman, mütedeyyin kesimi sürekli hedef almasıyla tanınıyordu.