Türkiye ekonomisinden şikayet edenler dikkat! Çeşme otellerinde doluluk oranı yüzde 90 oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ekonomisi üzerinden karamsar tablo çizmeye çalışan çevrelerin iddialarına rağmen, Çeşme'de turizm sezonu yoğun geçiyor. Sektör temsilcileri, sosyal medyada dolaşıma sokulan "oteller boş kaldı" söylemlerini yalanlayarak, ilçe genelinde doluluk oranlarının yüzde 80 ila 90'a, Alaçatı'da ise yüzde 100'e ulaştığını açıkladı.
Türkiye’nin önemli turizm merkezi Çeşme’deki otellerde doluluk oranının yüzde 50’nin altına düştüğü yönündeki iddialara, turizm sektörü temsilcilerinden yanıt geldi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı’daki otellerin doluluk oranının yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ise Çeşme genelinde otel doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90 seviyesinde olduğunu belirterek, sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.