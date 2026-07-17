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Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

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AA Giriş Tarihi:

Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, başta yabancı öğrenciler olmak üzere belirli göçmenlik harici vizelerle ülkeye gelenlerin kalabileceği süreye sınırlama getirileceğini bildirdi.

#1
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'ye F, J ve I tipi göçmenlik dışı vizeyle girenlerin ülkede kalma sürelerine ilişkin nihai kural belirlendi.

#2
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Eski sistemde bu kişilerin ABD'de "rutin hükümet denetimi olmadan kalmalarına olanak sağlayan" maddeler kaldırılarak sabit süre sınırlaması getirildi.

#3
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Yeni düzenleme uyarınca, öğrenci olarak veya değişim programıyla gelen vize sahipleri, ülkede mevcut programlarının süresi kadar kalabilecek ve bu süre 4 yılı geçemeyecek.

#4
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Öte yandan, akademik programlarını tamamlamak için ek süreye ihtiyaç duyan vize sahipleri, federal mercilerden uzatma talep edebilecek.

#5
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Düzenleme gelecek günlerde resmen yayımlanacak ve yayın tarihinden itibaren 60 gün içinde yürürlüğe girecek.

#6
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, "Yıllar boyunca yabancı öğrenciler ABD'ye süresiz kabul edildi ve bu da binlerce kişinin ABD'den ayrılmamak için sürekli derslere kaydolarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - Öğrenci vizelerine sabit süre Amerikan rüyasının sonu

Mullin, vize sürelerine getirilen yeni sınırlamalarla, ABD'de bulunan yabancıların "etkin şekilde taranması, incelenmesi ve izlenmesi" imkanını yeniden kazandıklarını belirtti.

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