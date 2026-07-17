Metforminle birlikte verilen... Şeker hastalarına soğan özütü deneyi... İşte sonuçları
Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan soğanın diyabet üzerindeki olası etkileri bilimsel bir deneyle incelendi ve şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı...
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Mutfakların vazgeçilmez besinlerinden biri olan soğanın diyabet üzerindeki olası etkileri bilimsel bir deneyle incelendi ve şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı...
Diyabet oluşturulan farelere metforminle birlikte farklı dozlarda soğan özütü veren araştırmacılar, yüksek doz uygulanan gruplarda kan şekeri seviyelerinin belirgin biçimde düştüğünü gözlemledi. Deneyde kolesterol değerlerinde de azalma kaydedilirken uzmanlar, hayvanlardan elde edilen sonuçların insanlar üzerinde yapılacak klinik çalışmalarla doğrulanması gerektiğine dikkat çekiyor.
Diyabetli fareler üzerinde gerçekleştirilen deneyde, metforminle birlikte verilen soğan özütünün kan şekeri seviyesini yüzde 50'ye varan oranda düşürdüğü bildirildi. Araştırmacılar sonuçların umut verici olduğunu belirtirken soğan özütünün diyabet ilacı yerine kullanılmaması ve insanlar üzerindeki etkisinin klinik araştırmalarla belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki on yılda diyabet tip 2 vakaları hızla artması bekleniyor. Ancak kan şekeri seviyelerinin kontrol edilmesi bu kronik hastalığa karşı önlem alabilmenin de en iyi yöntemi. Araştırmaya göre hepimizin bildiği bir sebze kan şekeri düzeyi dengesizliğini P azaltabilir.
2030 yılına kadar her on kişiden birinin tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Bu kadar yaygın olmasının bir sonucu olarak durumu kontrol altına almak daha zor hale geliyor. Kan şekeri kontrolü, diyabet kontrolünün en önemli yoludur.
Küçük beslenme değişiklikleri, yüksek kan şekeri seviyelerinde azalma sağlayabilir. Sabah gazetesinin haberinde yer alan araştırmaya göre basit bir sebzede bulunan bir bileşen yüksek kan şekeri seviyelerini düşürebilir.
Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürmede ne kadar etkili olduğunu inceledi. Nijerya, Abraka Delta State Üniversitesi'nden MBBS (MD) baş araştırmacı Anthony Ojieh, "Soğan bir besin takviyesi olarak kullanıldı" dedi.
Hipotezi test etmek için Ojieh ve meslektaşları, tıbbi olarak diyabetli üç gruba günlük 200, 400 ve 600 miligram soğan özü verdi.
İlk hedef, ilacın etkilerini artırıp artırmayacağını belirlemekti. Ayrıca, kan şekeri normal olan üç diyabetik olmayan sıçan grubuna metformin ve soğan özü vererek karşılaştırma yapmak istediler.
Diyabet için reçete edilen başlıca ilaçlardan biri metformindir. Biri diyabetik olmayan ve diğeri diyabetik olan iki kontrol grubuna soğan özü ve metformin verilmedi. Diğer iki grup (biri diyabetli, diğeri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü yerine metformin aldı. Her grupta beş sıçan vardı. İki doz soğan özütü alan diyabetik sıçanların açlık kan şekeri seviyeleri, çalışmanın başlangıcındaki "temel" seviyelere kıyasla yüzde elli ve yüzde otuz beş oranında düştü.
Ek olarak, soğan ekstraktının diyabetli sıçanlarda toplam kolesterolü düşürdüğü ve iki büyük dozun en büyük etkisinin olduğu bulundu. Ojieh, "Soğanın kan şekeri seviyelerini düşürdüğü mekanizmayı araştırmamız gerekiyor" dedi. Çalışmanın daha fazla açıklanması gereken yönleri olduğunu belirtti. Ojieh, bu kişilere uygulanacak olsaydı, tipik olarak saflaştırılacağını ve yeterli dozlama için sadece aktif bileşenlerin ölçüleceğini söyledi.
Kan şekeri seviyelerini düşürmek için genel ipuçları: Kan şekeri seviyelerini düşürme fiziksel egzersiz, kan şekeri seviyenizi düşürmeye yardımcı olur.
Birçok insan farkında olmadan tip 2 diyabet hastasıdır. İnsanların bunun farkında olmamasının nedeni; aslında farkında olmadan birçok belirtiyi taşımasıdır.
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