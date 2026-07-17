Metforminle birlikte verilen... Şeker hastalarına soğan özütü deneyi... İşte sonuçları

Diyabet için reçete edilen başlıca ilaçlardan biri metformindir. Biri diyabetik olmayan ve diğeri diyabetik olan iki kontrol grubuna soğan özü ve metformin verilmedi. Diğer iki grup (biri diyabetli, diğeri diyabetsiz) sadece metformin aldı ve soğan özütü yerine metformin aldı. Her grupta beş sıçan vardı. İki doz soğan özütü alan diyabetik sıçanların açlık kan şekeri seviyeleri, çalışmanın başlangıcındaki "temel" seviyelere kıyasla yüzde elli ve yüzde otuz beş oranında düştü.