Soytarı halka soruldu! Vatandaşların yarısı tutuklamaya hak verdi

Deniz Göktaş'ın sözde mizah adı altında İslami değerleri hedef alan ifadeleri kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Areda Survey, gözaltına alınıp tutuklanan Deniz Göktaş’ı Türkiye’ye sordu.

Anket şirketinin Türkiye genelinde 2400 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, “sözde stand-up sanatçısı” Deniz Göktaş'ın “Ölü Deniz” isimli gösterisinde başta Allah (c.c.) ve mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslami değer yargıları hedef aldığı sözde sahne performansında kullandığı ifadelere vatandaşlar karşı çıktı. Vatandaşların yarısının tutuklama kararını desteklediği de tespit edildi.

HER İKİ KİŞİDEN BİRİ SINIRI AŞTI DEDİ

Areda Survey 26 Haziran-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara, "Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde kullandığı ifadeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu sordu. Katılımcıların yüzde 49,2'si Göktaş'ın ifadelerinin mizah ve eleştiri sınırlarını aştığını belirtiyor. Buna karşılık yüzde 29,5'i söz konusu ifadeleri stand-up gösterisinin ve mizahın bir parçası olarak değerlendiriyor, yüzde 21,4'ü ise fikir belirtmiyor.

"Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 47,5'i tutuklama kararına destek veriyor. Kararı yanlış bulanların oranı yüzde 37,3 olurken, yüzde 15,2 ise bu konuda görüş belirtmiyor.