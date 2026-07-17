Dışişleri'nden 'Ortak Anlayış' belgesine ilişkin açıklama: AB'nin asılsız iddiaları çarpık anlayışın ürünü!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundaki hesabından, AB tarafından 15 Temmuz'da yayımlanan "Ortak Anlayış" belgesi hakkında açıklama yaptı. AB tarafından yayımlanan belgede Türkiye'ye yönelik atıfların "stratejik ve hakkaniyetli bir yaklaşımdan yoksun" olduğunu belirten Keçeli, "Türkiye'nin adaylık statüsünü görmezden gelen belge, AB'nin ülkemizle ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ortaya koymaktadır. Bahse konu belgenin, Avrupalı müttefiklerin NATO bünyesinde kayda değer ilave sorumluluklar üstlendikleri yeni dönemin temellerinin atıldığı ve Türkiye'nin vazgeçilmez rolünün teyit edildiği tarihi NATO Ankara Zirvesi akabinde, bu gerçeği gölgelemeye çalışan bir üslupla kaleme alındığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

ASILSIZ, ÖN YARGILI, ÇARPIK…

Keçeli, belgede Doğu Akdeniz bağlamında ifade edilen asılsız iddiaların, AB'nin ön yargılı ve çarpık bir anlayışın etkisinden kurtulamadığına işaret ettiğini vurguladı.

Sözcü Keçeli, Kıbrıs meselesi açısından ise çözümün, 2004'te Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği Birleşmiş Milletler Kapsamlı Çözüm Planı'nı reddeden ve 2017'deki Kıbrıs Konferansı'nda uzlaşmaz bir tutum benimseyerek sürecin sonuçsuz kalmasına sebebiyet veren Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğinin bir kez daha altını çizdi.

Keçeli, AB'yi gerçekçi ve her iki tarafın menfaatlerine uygun bir vizyon ve söylem benimsemeye davet ettiklerini kaydetti.

HUKUKTAN, GERÇEKLERDEN KOPUK BELGE

Türkiye'nin AB'ye aday ülke statüsünü göz ardı eden bir yaklaşımla kaleme alınan objektiflikten uzak, hakkaniyetsiz ve ön yargılı belgede, AB'nin Türkiye ile ortak bir gelecek vizyonu geliştirmedeki yetersizliğini ve stratejik öngörü eksikliğini yansıtan ifadelere yer verilmesi dikkat çekiyor. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama ve egemenlik yetki alanlarına ilişkin tek taraflı iddialara yer verilen skandal belgede, Kıbrıs sorununa yönelik olarak, uluslararası hukuku ve tarihî gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Rum tarafının lehine tek taraflı söylemler kullanılması tepki çekti.