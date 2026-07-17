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Gündem Alkol bir ocağı daha söndürdü
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Alkol bir ocağı daha söndürdü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Alkol bir ocağı daha söndürdü

Trafik kurallarını hiçe sayan alkollü sürücüler, bir kez daha telafisi olmayan bir acıya neden oldu. Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, Serhan Kayatürk (58), annesi Hülya Büyükyolaçan (75) ile birlikte kullandığı mopedle evine dönerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kayatürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan annesi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çarpıp kaçtı, bir gün sonra teslim oldu

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü M.G., yaklaşık 24 saat sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Teslim olduğunda yapılan ölçümde 0.01 promil alkollü çıkan sürücünün, bilirkişi tarafından geriye dönük yapılan hesaplamada kaza anında yaklaşık 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"200 metre sürüklendim"

Kazadan yaralı kurtulan Hülya Büyükyolaçan yaşadığı dehşeti şu sözlerle anlattı:

"O kadar hızlı vurmuş ki kendimi kaybettim. Gözümü açtığımda iki büklümdüm. 200 metre sürüklenmişim. Otlar olmasa ben de ölecektim."

"Kızımın adaletini istiyorum"

Acılı anne, sürücünün alkollü olduğunu ve olay yerinden kaçtığını belirterek adalet çağrısı yaptı.

"Kızım çok yavaş gidiyordu. Alkollüymüş, kaçmış. Kızımın adaletini istiyorum. Benim ciğerim yandı, yüreğim yanıyor. Adalet istiyorum."

"Akrabaları kaçırdı" iddiası

Hülya Büyükyolaçan, kazanın ardından sürücünün yakınlarının olay yerine gelerek şüpheliyi başka bir araçla uzaklaştırdığını da öne sürdü.

Bu iddiaya ilişkin resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmazken, olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

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