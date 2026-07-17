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Gündem MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız"
Gündem

MSB'den EOKA'nın kanlı geçmişini hatırlatan video: "Unutmadık, unutturmayacağız"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği katliamları anlatan çarpıcı bir video yayımladı. Paylaşımda, EOKA'nın işlediği insanlık suçlarının unutulmayacağı ve unutturulmayacağı vurgulandı.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Kıbrıslı halka karşı Yunan Kıbrıslı terör örgütü EOKA ve destekçileri tarafından işlenen vahşi ve barbarca katliamları unutmadık ve asla unutmayacağız ya da başkalarının unutmasına izin vermeyeceğiz."

Katliam görüntüleri ve itiraflar paylaşıldı

Bakanlığın yayımladığı videonun ilk bölümünde, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar ve katliamlara ait tarihi görüntüler yer aldı.

Videonun ikinci bölümünde ise bir Rum teröristin, Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirilen katliamlarla ilgili kendi ağzından yaptığı itiraflara yer verildi.

"İnsanlık dışı katliamlar belgeleriyle ortaya konuldu"

MSB, paylaşımında EOKA'nın Kıbrıs Türklerine karşı işlediği insanlık dışı suçların hem tarihi görüntüler hem de faillerin itiraflarıyla bir kez daha gözler önüne serildiğini belirtti.

Bakanlığın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı acıların hafızalarda canlı tutulması gerektiği vurgulandı.

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