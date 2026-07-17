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Gündem İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı
Gündem

İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

Yeniakit Publisher
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İBB kreş ücretlerine yüzde 60 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kreşlerine yüzde 60 zam yapıldı. Zamla birlikte 5 bin lira olan aylık ücret 8 bin liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.

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