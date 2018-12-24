Yeni nesil girişimciler bu zirvede buluşuyor

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek. Girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması amacıyla yeni nesil girişimciliğin önde gelen uzman isimlerini bir araya getirecek Zirvede, ekonomi dünyasının devleri ve girişimciler bir araya gelecek.

Zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yeni nesil girişimciliğin önemini anlatması bekleniyor.