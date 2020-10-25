Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu

Koronavirüs vakalarının arttığı son döndemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken, “Miss Turkey 2018” adlı skandal yarışmada sözde Türkiye güzeli seçilen Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında rezil olarak stüdyoyu terk etti.

Kokuşmuş magazin medyası tarafından pohpohlanan 21 yaşındaki Şahin, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını terketti.

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca'yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusuna ise "Pas" dedi.

Magazin medyası tarafından gençlere rol model olarak sunulan Şevval Şahin’in yaşadığı ülkenin İstiklal Marşı’nı okuyamaması ve Sağlık Bakanı’nı tanımaması sosyal medyada da gündem oldu.

Genç nesil böyle zehirleniyor

Vatandaşı ülkeye dair en temel bilgileri bile bilmeyen birisinin topluma ‘ünlü’ olarak pazarlanarak rol model olarak lanse edilmesi kokuşmuş magazin medyasının yeni nesil için ne türk bir tehdit barındırdığını gözler önüne serdi.

Milli ve manevi değerlerinden gittikçe uzaklaşan genç nesilin kendilerine ‘ünlü’ olaral tanıtılan sözde sanatçı ve mankenleri rol model olarak benimseyip onlara benzemeye çalışması toplum uzmanları tarafından ülkenin bekasını tehdit eden bir konu olarak değerlendiriliyor.