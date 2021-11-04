Yeni Malatyaspor'un Tunuslusu Haddadi Türk oluyor
Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli hazırlıklara başladığını söyledi.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Tunuslu oyuncusu Oussama Haddadi, Medipol Başakşehir maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.
Malatya ekibi, Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sürdürdü.
Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Oussama Haddadi, yeni teknik direktör Sumudica'nın gelmesiyle oynadıkları ilk iki maçı kazandıklarını, ardından Kasımpaşa'ya mağlup olduklarını hatırlattı.
Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ancak özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını dile getiren Haddadi, "Bu bize yakışmıyor. Medipol Başakşehir karşısına Adana Demirspor ve Altay müsabakalarındakinden daha büyük bir konsantrasyonla çıkıp, maçı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.