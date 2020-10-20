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Spor Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs nedeniyle 93 yaşında vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı
Spor

Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs nedeniyle 93 yaşında vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:50:24 -
Yeni Malatyaspor'dan koronavirüs nedeniyle 93 yaşında vefat eden taraftarı için başsağlığı mesajı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüse yakalanan ve yaşamını yitiren 93 yaşındaki taraftarı Fadime Çınar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadele eden renklerimize aşık taraftarımız, tribünlerimizin Fadime ninesi Fadime Çınar'ın (93) vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda Fadime Çınar'ın Yeni Malatyaspor formasıyla çekilmiş fotoğrafına yer verildi.

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