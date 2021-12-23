Yeni Malatyaspor'da Sumudica ateş püskürdü

Süper Lig'de 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı.

Maçın bitişiyle Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, maçın hakemi Hüseyin Göçek'in üzerine yürüdü.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise hakemler için, "Herhalde bu çok kotü bir şans olmalı. 4-5 tane pozisyonumuz vardı, olmadı. 9 maçtır buradayım, hakemlerin hiç VAR'a gittiğini görmedim, 1 kere bile! Pozisyonu 10 kere izledim penaltı pozisyon. Onlar hakkında konuşmak istemiyorum ama bizim sahamızda herkes görüyor ne olduğunu. Hiç doğru kararlar verildiğini düşünmüyorum." dedi.

"Maç sonu yaşananlar futbolcuları etkiliyor mu?" sorusuna Sumudica, "Onların aileleri var. Her gün beraber oynuyorlar, antrenman yapıyorlar. Onların işi bu. Her şey iyi giderken penaltıyı verse maç 3-1'e gelecek." diye konuştu.