Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

MALATYA (AA) - BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın dayanıklılık ve güç çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi. Öte yandan, Malatya ekibinin 3 günlük iznin ardından pazartesi günü MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına kentte devam edeceği öğrenildi.

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