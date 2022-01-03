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Spor Yeni Malatyaspor'da ayrılık
Spor

Yeni Malatyaspor'da ayrılık

Süper Lig'de son sırada bulunan Yeni Malatyaspor'da sportif direktör İzzet Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 15:52:00 -
Yeni Malatyaspor'da ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sportif direktör olarak görev yapan İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yönetimi, sarı-siyahlı kulüpte 5 ay boyunca görev yapan sportif direktör İzzet Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. İzzet Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, "Bugün kulüp başkanım ile yapmış olduğum görüşme sonucu karşılıklı anlaşarak görevimden ayrılıyorum. Her iki tarafa hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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