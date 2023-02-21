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Spor Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcu başka takımlara transfer oldu
Spor

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1. Lig'den çekilme kararı alan Yeni Malatyaspor'da 9 futbolcu kiralık olarak, bir oyuncu da bonservisiyle başka takımlara transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 10:17:00 -
Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcu başka takımlara transfer oldu

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yaşanılan deprem felaketi sonrası ligden çekilme kararının ardından futbolcuların transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Cengizhan Akgün'ün Kocaelispor'a, Ogün Özçiçek'in Çaykur Rizespor'a, Burak Kavlak'ın Esenler Erokspor'a, Atakan Müjde'nin Pendikspor'a, Nuri Fatih Aydın'ın Karşıyaka'ya, Mert Miraç Altıntaş'ın Kuşadasıspor'a, Berat Yaman'ın Şanlıurfaspor'a, Philip Awuku'nun Tuzlaspor'a ve Haqi Osman'ın Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.

Ally Malle'nin de sonraki satıştan yüzde 50 pay sahibi olacak şekilde bonservisiyle Eyüpspor'a transfer olduğu kaydedildi.

Kiralık olarak takımdan ayrılan futbolculara başarı ve en kısa sürede tekrar bir arada olmak dileğinde bulunuldu.
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