Yeni Malatyaspor tura odaklandı





MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-1 kaybettikleri ilk maçın rövanşında 15 Ağustos Perşembe günü konuk edecekleri Sırbistan temsilcisi Partizan'ı yenerek tur atlamak istediklerini söyledi.

Adil Gevrek, ikinci başkan Selim Pilten, kulüp yöneticileri, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleşen programda birbirleriyle bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, Partizan ile oynayacakları rövanş maçıyla da bir bayram daha yaşatmak istediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile ilk maçta berabere kaldıklarını ve rakiplerini deplasmanda yendiklerini anımsatan Gevrek, "Bu maçı da (Partizan) niye 2-0 kazanmayalım? Biz bunu yapacak güçteyiz, inanıyoruz. Allah'ın izniyle turu geçen biz oluruz ve sadece Malatya değil Türkiye'ye de bu onuru, gururu yaşatırız." diye konuştu.

Bir basın mensubunun Sırbistan'daki maçta yaşanan gerginliği sorması üzerine Gevrek, olayları tasvip etmediklerini ve doğru bulmadıklarını kaydetti.

Partizan Kulübü ve yönetiminin kendilerini çok iyi ağırladığını dile getiren Gevrek, şöyle devam etti:

"Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz de onları en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Partizan'ı en güzel şekilde ağırlayıp, maçı kazanarak, turu geçmek istiyoruz. Önemli olan sahada yapacaklarımız. Önemli olan sahada kazanıp, turu geçmek. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. O gücü arkamızda hissedersek, inanırsak, hep beraber olursak, Allah'ın izniyle çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz."





- "1-2 transfer daha olabilir"





Transfer çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine ise Gevrek, en az 1-2 oyuncu daha almak istediklerini söyledi.

Önemli olanın istedikleri ve takıma katkı sağlayacak oyuncuların alınması olduğunu dile getiren Gevrek, şunları ifade etti:

"Transferleri yapalım ama ekonomik anlamda da dengeleri sağlamalıyız. Bu anlamda da dikkat ediyoruz. İstediğimiz oyuncular olursa 1-2 transfer daha olabilir. Ancak şu anda bizim için önemli olan Partizan ile perşembe günü Malatya'da oynayacağımız rövanş karşılaşması. Maçı düşünüyoruz. Zaten yapacağımız transferler de maçta oynamaya yetişmez. Bizim için önümüzde önemli bir maç var. Üç maç oynadık, takımımız her geçen gün daha iyiye gidiyor. Avrupa'da Malatya'yı, ülkemizi temsil ediyoruz. Sadece Malatya değil, bütün Türkiye'nin bize dua edeceğine inanıyoruz."





- "Beş senedir hedeflerimizi tutturduk"





Gevrek, takımın yeni sezon hedeflerinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Hedefimiz ligi en güzel yerde bitirmek. Bazı şeyleri çok önceden konuşmak doğru değil. Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alıyoruz, her üç kulvarda da başarılı olmak istiyoruz. Hedeflerimiz var ama sadece sportif anlamda hedef göstermedik. Sportif ve ekonomik anlamdaki hedeflerimizin yanında altyapıda da hedeflerimiz var. Biz bu üçünü bir arada götürmeye gayret ediyoruz. Çünkü ekonomik olarak çok iyi gitmeliyiz. Biz çok şükür beş senedir ekonomik ve sportif anlamda hedeflerimizi tutturduk. Bizim için bu sene üç kulvarda mücadele etmek zor olacak ama mutlaka hedefimiz var. Hedefimiz bu sezon Süper Ligi en güzel yerde bitirmek. Türkiye Kupası'nda da kupayı almak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalma hedefimiz var."