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Spor Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:25:58 -
Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının son hazırlıkları gerçekleştirildi.

Deplasmanda yarın saat 19.00'da Trabzonsor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bugün saat 17.30'da uçakla Trabzon'a hareket edecek.


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