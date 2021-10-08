Yeni Malatyaspor Sumudica bombasını patlattı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Marius Sumudica getirildi.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmıştı. Malatyaspor yönetimi, milli arada takımın başına Rumen teknik adam Marius Sumudica'yı getirdi. Tecrübeli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Rumen teknik adam, Türkiye'de daha önce; Kayserispor, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor takımlarında görev yapmıştı. 2017-18 sezonunda Kayserispor'u çalıştıran Sumudica, 2019-20 sezonunun tamamında ve 2020-21 sezonunun ilk yarısında Gaziantep FK'nın başında yer almış, daha sonra ise Çaykur Rizespor ile anlaşmıştı. Sumudica, Çaykur Rizespor'un başında sadece 7 maçta takımı çalıştırabilmişti.