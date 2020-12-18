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Spor Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:49:19 -
Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yarın sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk edeceği karşılaşma, yarın saat 16.00'da başlayacak.

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