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Dünya ABD destekli özel harekat güçlerine saldırı
Dünya

ABD destekli özel harekat güçlerine saldırı

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ABD destekli özel harekat güçlerine saldırı

Somali'nin güney kesiminde Mogadişu yönetimine bağlı ABD destekli özel harekat güçlerinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Somali'nin güney kesiminde Mogadişu yönetimine bağlı ABD destekli özel harekat güçlerinin pusuya düşürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, ABD ordusunun geçtiğimiz günlerde çekildiği Balidogle Hava Üssü yakınlarında gerçekleştirildi.

ABD destekli Danab güçleri, bölgede operasyon düzenledikleri sırada, Yaaq Beriweyne yerleşimi çevresinde pusuya düşürüldü. Eş Şebab tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgede şiddetli bir çatışma patlak verdi.
Saldırıda en az 17 askerin öldürüldüğü, çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracın da ele geçirildiği ifade edildi.

Saldırıda öldürülenlerden birinin Danab unsurlarının komutanlarından olduğu ifade edildi.

Eş Şebab, saldırı sonrasında bölgeden çok sayıda fotoğraf servis etti.

Mogadişu yönetimi, Ekim ayı sonunda Aşağı Şabel bölgesinde ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu Baledogle Hava Üssü yakınlarında Eş Şebab'a karşı saldırı başlatmıştı. Bu kapsamda, başkent Mogadişu ve Aşağı Şabel bölgesinde ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu Baledogle Hava Üssü'nden iç bölgelere doğru konvoylar sevk edilmişti.

Konvoylar, Baledogle-Burhakaba arasındaki yolda birçok noktada Eş Şebab tarafından pusuya düşürülmüştü. Bölge kaynakları saldırılarda yüzlerce askerin öldürüldüğünü ifade etmişti.

Kaynak: Mepa News

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