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Spor Yeni Malatyaspor ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Spor

Yeni Malatyaspor ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:47:20 -
Yeni Malatyaspor ile İnönü Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile İnönü Üniversitesi (İÜ) arasında üniversite öğrencilerinin kulüp ve sporcu tesislerinde staj yapması, sporcuların da öğretim üyelerinin deneyimlerinden ve üniversite alt yapısından istifade etmesini içeren iş birliği protokolü imzalandı.

İÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi öncülüğünde üniversite ile Yeni Malatyaspor Kulübü arasında bir protokol imzalamak için Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yönetimini ağırladıklarını söyledi.

Kızılay, hedeflerinin Spor Bilimleri Fakültesi kanalı ile Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve tüm hocaların bilgi birikimini, buradaki laboratuvar altyapısını, öğrenciler, üniversitenin spor şubesi ve diğer sporla ilgili tüm imkan ve kabiliyetlerle Yeni Malatyaspor'un gücünü birleştirmek olduğunu vurguladı.

Karşılıklı birbirlerine fayda sağlamak amacıyla protokolü imzalayacaklarını dile getiren Kızılay, "İnşallah Yeni Malatyasporumuz başarılarına başarılar katarak gidecek, biz de bütün imkanlarımızla, bütün kabiliyetimizle, bilgi birikimimizle elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Spor Bilimleri Fakültesinin öğretim üyelerinin sporcu beslenmesi, sporcu sağlığı, sporcu fizyolojik kapasite değerlendirmesi, spor yönetimi gibi alanlarda Yeni Malatyaspor'a danışmanlık yapacağını ifade eden Kızılay, "Yeni Malatyaspor kulübümüz de öğrencilerimize staj imkanı sağlayacak." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de protokolün hem üniversiteye, hem de sarı siyahlı ekibe hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Rektör Kızılay ve üniversite yönetimine teşekkür eden Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor, Malatyamızın marka değeri. Üniversitemizle de yaptığı bu iş birliği ile beraber inşallah faydalı şeyler olacağına inanıyoruz. Bu Türkiye'de de ilk olacak. Yeni Malatyasporumuz buradaki hocalarımızdan faydalanacak. Her anlamda bir iş birliği ile beraber hem Yeni Malatyasporumuz, hem üniversitemiz, hem Malatyamızla daha güçlü olunacağına inanıyorum." dedi.

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