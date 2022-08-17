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Spor Yeni Malatyaspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı
Spor

Yeni Malatyaspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı

1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Barış Başdaş ve Ahmet Eyüp Türkaslan ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 19:03:00 -
Yeni Malatyaspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı

1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla birer yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon sarı-siyahlı takımın formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geçen sezon takım formasını giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile de 1 yıllık anlaşma yapıldığı kaydedildi.

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