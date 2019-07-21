0553 313 94 23

Yeni Malatyaspor altyapısından Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

Yeni Malatyaspor’un altyapı antrenörleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da kamp yapan Yeşilyurt Belediyespor’u konakladığı otelde ziyaret etti.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:11
Yeni Malatyaspor altyapısından Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

Yeni Malatyaspor’un altyapı antrenörleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da kamp yapan Yeşilyurt Belediyespor’u konakladığı otelde ziyaret etti.


İlk etap kampını Malatya’da yapan Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarının Malatya etabını tamamladı. Turuncu yeşilliler Malatya kampında 25 kişilik kadrosuyla günde çift idman temposuyla kondisyon depoladı.


Hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan turuncu yeşilliler ikinci etap kampını Erzurum Palandöken’de yapacak.Yeni transfer Halil Zeybek’in de Erzurum kampında yer alacağı belirtildi. Bu arada Yeni Malatyaspor’un altyapı antrenörleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da kamp yapan Yeşilyurt Belediyespor’u konakladığı otelde ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Yeni Malatyaspor altyapısıyla Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün daha güçlü ilişkiler kurması yönünde ortak karar alındığı öğrenildi. Altyapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada kardeş kulüpleri olan Yeşilyurt Belediyespor’a yeni sezon başarılar dilemek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.Doğandemir, “Yeşilyurt Belediyesporumuzun 3. Ligde olması bizim için büyük fırsat. Transferde altyapımızda yetişen bir çok ismi kadrolarına katmaları bizleri fazlasıyla memnun etti. Hakikaten yeteneklerine ve kişiliklerine kefil olabileceğimiz çok değerli oyuncular aldılar. Hayati hocama ve yönetime yeni sezonda başarılar diliyoruz. İnşallah Yeşilyurt ile daha güçlü ilişkiler geliştireceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Bir daha geri dönmemek üzere Süper Lig’e çıkmak istiyoruz"
    1. (Özel haber) Hüseyin Üneş: "Bir daha..
    2. Büyükşehir’den özel çocuklara yaz okulu
    3. İran'ın Pakistan sınırında çatışma! 2..
    4. Kanseri yenip yüzmede altın madalya..
    5. Ağaoğlu: “Futbolcu satarak para..
    6. Başkan Büyükkılıç’tan Doğa Kampına..
    7. Türk Telekom faaliyet raporuna..
    8. Palancıoğlu, "Park havuzlarında yüzmek..
    9. "Hedeflerimden biri Türkiye'de oynamak"
    10. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Esnaf..
    11. İş yerinin kepengini keserek..
    12. Astım hastalığını yenmek için..
    13. Düzce'deki su baskınında bir cesede..
    14. Kırkağaç’ta sahte içki operasyonu
    15. U12 Liginde şampiyon Kayserispor oldu
    16. Patrik Bartholomeos ayin için..
    17. Damadını sürükleyerek yaraladığı iddia..
    18. Hızlıca kilo vermenize yardımcı olacak..
    19. Omuz artroskopisi ile daha kısa sürede..
    20. Sultan Sazlığı bölgesinde 78 yaşında..
    21. Eskişehirspor 20 yaş ortalaması ile..
    22. Düzce’de kayıp 6 kişiden birinin..
    23. Başörtüsü düşmanlarının da katılacağı..
    24. Suruç Belediyesi’nde işçi kıyımı!
    25. Düzce'den bir acı haber daha...
    26. Erzurum’da 6 ayda 3 bin 118 konut..
    27. Çocuklar anız yaktı
    28. Karataş ve köyleri arasındaki mesafe..
    29. Akdağmadeni’nde 110 çocuk için sünnet..
    30. Yaz Spor Okullarına 11 bin 950 bin..
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız
    ABD ile Almanya nispet yaptı: Türkiye'nin alamadığı Patriot'u biz alırız