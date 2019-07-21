Yeni Malatyaspor altyapısından Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

Yeni Malatyaspor’un altyapı antrenörleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da kamp yapan Yeşilyurt Belediyespor’u konakladığı otelde ziyaret etti.

İlk etap kampını Malatya’da yapan Yeşilyurt Belediyespor hazırlıklarının Malatya etabını tamamladı. Turuncu yeşilliler Malatya kampında 25 kişilik kadrosuyla günde çift idman temposuyla kondisyon depoladı.

Hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan turuncu yeşilliler ikinci etap kampını Erzurum Palandöken’de yapacak.Yeni transfer Halil Zeybek’in de Erzurum kampında yer alacağı belirtildi. Bu arada Yeni Malatyaspor’un altyapı antrenörleri yeni sezon hazırlıkları kapsamında Malatya’da kamp yapan Yeşilyurt Belediyespor’u konakladığı otelde ziyaret etti. Samimi bir havada geçen ziyarette Yeni Malatyaspor altyapısıyla Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün daha güçlü ilişkiler kurması yönünde ortak karar alındığı öğrenildi. Altyapı koordinatörü Levent Doğandemir yaptığı açıklamada kardeş kulüpleri olan Yeşilyurt Belediyespor’a yeni sezon başarılar dilemek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.Doğandemir, “Yeşilyurt Belediyesporumuzun 3. Ligde olması bizim için büyük fırsat. Transferde altyapımızda yetişen bir çok ismi kadrolarına katmaları bizleri fazlasıyla memnun etti. Hakikaten yeteneklerine ve kişiliklerine kefil olabileceğimiz çok değerli oyuncular aldılar. Hayati hocama ve yönetime yeni sezonda başarılar diliyoruz. İnşallah Yeşilyurt ile daha güçlü ilişkiler geliştireceğiz” diye konuştu.