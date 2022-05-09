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Spor Yeni Malatyaspor acı haberi duyurdu: Jody Lukoki hayatını kaybetti
Spor

Yeni Malatyaspor acı haberi duyurdu: Jody Lukoki hayatını kaybetti

Bir dönem Yeni Malatyaspor forması giyen 29 Jody Lukoki hayatını kaybetti. Demokratik Kongolu futbolcunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:23:00 -
Yeni Malatyaspor acı haberi duyurdu: Jody Lukoki hayatını kaybetti

2020-2021 sezonunda Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Jody Lukoki hayatını kaybetti. 29 yaşındaki futbolcunun ölüm nedeni bilinmiyor.

"Vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik"

Yeni Malatyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2020 - 2021 Süper Lig sezonunda kulübümüzün formasını terleten Jody Lukoki'nin vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrendik. Ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Jody Lukoki'nin kariyeri

Ajax, SC Cambuur, PEC Zwolle, Ludogorets ve Twente takımlarında oynayan Jody Lukoki; kariyerinde toplam 316 maçta forma giyerken 48 gol ile 48 asist kaydetti. Lukoki; 3 kez de Demokratik Kongo Cumhuriyeti A Milli Takım formasını giydi.

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