Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahallede asfalt çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında Yeni Mahalleye bağlı sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’ın her köşesinde yaptıkları çalışmaları Yeni Mahallede de sürdürdüklerini dile getirerek, çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

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