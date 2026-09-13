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Aktüel 2 personel yaralandı! AFAD ekibini taşıyan kamyonet takla attı
Aktüel

2 personel yaralandı! AFAD ekibini taşıyan kamyonet takla attı

Yeniakit Publisher
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Tekirdağ Çorlu'da AFAD’a ait kamyonet kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Araçta bulunan 4 personelden 2’si hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde görev halindeki AFAD ekibini taşıyan kamyonet, yan yola girdiği sırada kontrolden çıkarak takla attı.

 

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorlu-Çerkezköy kara yolunun Yulaflı mevkisinde meydana geldi. AFAD'a ait 59 EY 389 plakalı kamyonet, yan yola girdiği sırada sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu takla tarak düştüğü su kanalında ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, kamyonette bulunan 4 AFAD personelinden 2'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

 

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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