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Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?

Hüseyin Cimşir'den umudu kesip teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor, İtalyan teknik adam Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için temaslarını hızlandırdı.

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Foto - Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, deneyimli teknik adam Stefano Pioli ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

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Foto - Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?

Sky Sport ve İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, bordo-mavili yönetim Pioli’nin takımı devralmaya sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek amacıyla ön görüşmeler yaptı.

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Foto - Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?

Yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Trabzonspor, sezona büyük beklentilerle girmişti. Ancak saha içi performansın beklentilerin altında kalması üzerine yönetim, takımı krizden çıkaracak güçlü bir lider arayışına geçti. Listenin ilk sırasında yer alan Stefano Pioli ile yürütülen müzakerelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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