Süper Lig devi Trabzonspor ile Pioli arasında neler oluyor?
Hüseyin Cimşir'den umudu kesip teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor, İtalyan teknik adam Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için temaslarını hızlandırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hüseyin Cimşir'den umudu kesip teknik direktör arayışlarına başlayan Trabzonspor, İtalyan teknik adam Stefano Pioli'yi takımın başına getirmek için temaslarını hızlandırdı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, deneyimli teknik adam Stefano Pioli ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Sky Sport ve İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun aktardığı bilgilere göre, bordo-mavili yönetim Pioli’nin takımı devralmaya sıcak bakıp bakmadığını öğrenmek amacıyla ön görüşmeler yaptı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Trabzonspor, sezona büyük beklentilerle girmişti. Ancak saha içi performansın beklentilerin altında kalması üzerine yönetim, takımı krizden çıkaracak güçlü bir lider arayışına geçti. Listenin ilk sırasında yer alan Stefano Pioli ile yürütülen müzakerelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23