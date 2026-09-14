Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş! Bu ayrıntı çok şaşırtacak...
Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni çok şaşırtacak...
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Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni çok şaşırtacak...
Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız plastik su şişelerinin üzerindeki zikzak çizgiler ve girintiler çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Birçok kişi bu desenlerin sadece estetik bir tasarım olduğunu düşünse de arkasında mühendislik ve pratiklikle dolu çok önemli nedenler yatıyor.
İşte su şişelerindeki o çizgilerin bilinmeyen işlevleri…
1. TUTUŞU KOLAYLAŞTIRIR VE KAYMAYI ÖNLER Şişe üzerindeki zikzak desenler, yüzeyde sürtünme yaratarak kavrama kabiliyetini artırır. Sadece süs değilmiş! Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş Özellikle elleriniz terliyken veya şişe üzerinde yoğuşma nedeniyle su damlacıkları oluştuğunda, bu girintiler şişenin elinizden kayıp düşmesini engeller.
2. ŞİŞEYİ DAYANIKLI HALE GETİRİR Plastik şişeler, üretimden raflara ulaşana kadar üst üste istiflenir ve ciddi bir basınca maruz kalır. Sadece süs değilmiş! Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş Zikzak çizgiler, uygulanan baskıyı eşit şekilde dağıtarak şişenin ezilmesini, bükülmesini veya patlamasını önler.
Bu mimari destek sayesinde şişelerin dayanıklılığı 0'a varan oranlarda artar.
3. ÜRETİM VE ETİKETLEME SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRIR Şişelerin üretim aşamasındaki soğuma sürecinde havanın tahliye edilmesine yardımcı olan bu çizgiler, biçim bozukluklarının önüne geçer.
Ayrıca pürüzlü yüzeyler, ürün etiketlerinin yapıştırıcıya daha iyi tutunmasını sağlayarak ambalajlama sürecini hızlandırır.
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