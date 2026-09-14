Plastik şişelerdeki o girintilerin asıl nedeni bakın neymiş! Bu ayrıntı çok şaşırtacak...

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız plastik su şişelerinin üzerindeki zikzak çizgiler ve girintiler çoğumuzun dikkatini çekmiştir. Birçok kişi bu desenlerin sadece estetik bir tasarım olduğunu düşünse de arkasında mühendislik ve pratiklikle dolu çok önemli nedenler yatıyor.