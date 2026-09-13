Milli Gazete ve Yeni Asya’dan tek satır yok! LGBTİ operasyonları gündem oldu, onlar balığa çıktı

Türkiye’de LGBTİ derneklerine yönelik operasyonlar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bazı yayın organlarının sessizliği dikkat çekti. Aile yapısının korunması konusunda sık sık uyarı yapan Milli Gazete ve Yeni Asya’nın internet sitelerinde yapılan “LGBTİ” aramalarında, son 24 saate ait herhangi bir haber sonucuna ulaşılamadığı görüldü.

Arama sonuçlarında haber çıkmadı

Milli Gazete ve Yeni Asya’nın internet sitelerinde “LGBTİ” kelimesiyle yapılan aramalarda genel sonuçlar incelendi. Son 24 saate ait haber aramalarında ise operasyonlara ilişkin herhangi bir içerik yer almadığı görüldü. Bu tablo, aile ve toplum yapısı konusunda sık sık çıkış yapan iki gazetenin, güncel operasyonlara neden sessiz kaldığı sorusunu gündeme getirdi.

Aile vurgusu yapıyorlar ama bu kez sessiz kaldılar

Milli Gazete ve Yeni Asya, uzun süredir aile yapısının zayıfladığı yönündeki yayınlarıyla biliniyor. İki gazete, bu konuda AK Parti’ye yönelik eleştirileriyle de sık sık gündeme geliyor. Ancak LGBTİ derneklerine yönelik operasyonların ardından internet sitelerinde herhangi bir güncel haber bulunmaması, “Bu konuda neden haber yapılmadı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Yeni Akit operasyonları manşetine taşıdı

Yeni Akit ise LGBTİ dernekleri ve bazı feminist yapılarla ilgili operasyon ve fon iddialarını gündemine aldı.