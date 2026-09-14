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Spor Bir kupadan daha fazlası! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor
Spor

Bir kupadan daha fazlası! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

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Bir kupadan daha fazlası! Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonunda 1. eleme turu, yarın oynanacak iki maçla başlayacak. Kupada final karşılaşması ise 29 Mayıs 2027’de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre tek maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur mücadelelerinin programı şöyle:

Yarın:

17.00 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor (Zafer)

20.00 Altay-Söke 1970 (Alsancak Mustafa Denizli)

16 Eylül Çarşamba:

14.00 Karaman FK-Kepezspor (Yeni Karaman)

14.00 Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor (Osmaneli İlçe)

14.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir (Başpınar)

14.00 Tokat Belediyespor-Keşapspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

14.00 Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02 Spor (7 Aralık)

14.00 Dersimspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Tunceli Atatürk)

14.00 Cizre Belediyespor-Hakkari Zapspor (Silopi İlçe)

14.00 Gölespor-Kars 36 Spor (Göle Semt Sahası)

14.00 Bayburtspor-Borçkaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibispor (Sinop Şehir)

15.00 Galataspor-Yalova 77 Spor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor (Ömerli)

15.00 Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Ergene Şehir)

17.00 Bucaspor 1928-Gaziemirspor (Yeni Buca)

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor (Mersin)

17 Eylül Perşembe:

14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 1. tur eşleşmeleri belli oldu

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